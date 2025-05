Accusés d’avoir détourné leurs frais de mandat, Andy Kerbrat (LFI) et Christine Engrand (ex-RN) ont écopé, mercredi 7 mai, de la sanction disciplinaire maximale de l’Assemblée. À savoir : l’exclusion temporaire.

Exclusion de 15 jours, réduction d’indemnité

L’Assemblée nationale a validé sans opposition, du Rassemblement national à La France Insoumise, la sanction recommandée par son bureau exécutif. Cette instance a proposé une exclusion de quinze jours de séance et une réduction d’indemnité durant deux mois, relaient les médias nationaux comme RTL et France 24. Il s’agit de la mesure disciplinaire la plus sévère du règlement intérieur. Bien que peu fréquente, cette décision a déjà été appliquée à plusieurs reprises. Les infractions concernent une mauvaise gestion importante des frais de mandat. Depuis la présidence de séance, Yaël Braun-Pivet a souligné l’importance de préserver la crédibilité de l’institution, tout en saluant le consensus trouvé entre les différents groupes parlementaires.

Mais qu’est-ce qui s’est passé ?

Des révélations publiées par Mediapart fin 2024 ont mis en cause les deux députés pour usage privé de leur avance de frais de mandat. Andy Kerbrat, élu de Nantes, aurait utilisé ces fonds pour financer une dépendance à la 3-MMC (une drogue de synthèse), ce qu’il conteste. L’Insoumis a reconnu une mauvaise gestion, a remboursé 95 % des sommes et s’est engagé à régulariser le reste. Christine Engrand, elle, aurait réglé des dépenses personnelles, dont un abonnement à un site de rencontres. Elle a été évincée du Rassemblement national et remboursé les montants concernés.

