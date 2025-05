Bruno Retailleau a été élu président des Républicains ce dimanche 18 mai 2025, avec 74,3 % des voix.

Il faisait face à Laurent Wauquiez, qui en a recueilli 25,7 %. Cette élection marque une nouvelle étape pour le parti, en reconstruction après plusieurs défaites électorales.

Actuel ministre de l’Intérieur, sénateur de Vendée et figure de la droite conservatrice, Bruno Retailleau a mené une campagne axée sur l’autorité, l’identité et le redressement de la droite républicaine.

Il succède à Éric Ciotti et aura pour mission de rassembler une famille politique divisée, en vue des prochaines échéances électorales, notamment la présidentielle de 2027.

Le communiqué de Cyrille Melchior, président de Département :

Cyrille Melchior félicite Bruno Retailleau pour son élection à la présidence des Républicains

Je tiens à adresser mes plus chaleureuses félicitations à Bruno Retailleau pour son élection à la présidence des Républicains.

Son élection incarne un espoir pour tous ceux qui croient en une droite fière de ses valeurs, enracinée dans les territoires, et résolument tournée vers l’avenir. Bruno Retailleau a toujours su porter une vision claire, courageuse et sincère de l’engagement politique, refusant les compromis de façade et assumant pleinement ses convictions.

À plusieurs reprises, j’ai pu mesurer la considération qu’il porte aux territoires ultramarins, et notamment à La Réunion. Il n’a jamais oublié que la France se construit aussi sur les rives de l’océan Indien, au cœur du bassin indo-pacifique. Son attachement à l’unité de la République et à la reconnaissance de tous les Français, d’où qu’ils viennent, est une force pour notre mouvement.

Je suis convaincu que sous sa présidence, notre parti saura retrouver un cap, une parole claire et une capacité à rassembler autour d’un projet solide, au service des Français.

C’est avec détermination et loyauté que je m’inscris dans cette dynamique nouvelle, pour que notre famille politique renoue avec les attentes profondes de nos concitoyens, à La Réunion comme dans l’ensemble du pays.