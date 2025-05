Le gouvernement serre la vis sur la naturalisation. L’État pose désormais des exigences bien plus strictes qu’avant.

En France, la demande de naturalisation va devenir un véritable parcours d’endurance. Dans une circulaire de cinq pages transmise aux préfets, le ministre de l’Intérieur a introduit de nouvelles exigences. Ce n’est plus une simple démarche administrative. Chaque demande sera passée au crible du parcours personnel.

Travail, finances, langue

Bruno Retailleau met l’accent sur deux piliers : l’insertion professionnelle et l’indépendance financière. Pour espérer obtenir la nationalité français, il ne suffira plus de cocher des cases. Cinq années d’activité professionnelle continue seront exigées. Et pas question de compter les aides sociales. Seules les ressources issues du travail seront prises en compte.



À cela s’ajoute un niveau de français plus élevé. Un examen civique est aussi prévu. L’objectif ? Mettre en avant des parcours solides, des candidats autonomes, présents depuis longtemps, et bien intégrés dans la société.

La nationalité française : un privilège, pas un droit

"La jurisprudence établit la naturalisation non comme un droit, mais comme une décision souveraine du gouvernement", a souligné le ministre de l’Intérieur. Il détaillerait le nouveau dispositif lors d’un déplacement à Créteil.



En 2024, plus de 66 000 personnes ont acquis la nationalité française par décret ou déclaration, soit une hausse de 8,3 % par rapport à l’année précédente. Ce rebond s’explique surtout par les retards accumulés en 2023, année compliquée sur le plan technique, selon la direction générale des étrangers en France.

Sources : Le Figaro, BFMTV



