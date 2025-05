Les enquêtes RTL-BVA et Odoxa pour Le Figaro montrent un net essoufflement du soutien à Emmanuel Macron. Son passage télévisé sur TF1 et l’annonce d’un éventuel référendum n’ont pas suscité l’adhésion attendue.

Lors de son intervention sur TF1 le 13 mai, Emmanuel Macron espérait relancer son second mandat. Pourtant, les enquêtes RTL-BVA XSight et Odoxa pour Le Figaro révèlent un accueil réservé. Une majorité de Français demeure méfiante, jugeant ses annonces peu convaincantes. L’idée d’un possible retour en 2032 est majoritairement rejetée. Selon Odoxa, 71 % évaluent négativement son action après huit ans au pouvoir, soit une progression de 19 points depuis 2022, relaie 20 Minutes. Bien qu’il ne dépasse pas encore François Hollande, critiqué par 73 %, il s’en approche. Nicolas Sarkozy reste légèrement mieux perçu, avec 62 % d’opinions défavorables sur son mandat présidentiel.

L’intervention d’Emmanuel Macron à la télévision, le 13 mai, n’a pas suscité l’adhésion escomptée. Le sondage BVA XSight pour RTL révèle que 32 % des téléspectateurs ayant suivi l’émission expriment leur déception, contre 22 % chez ceux en ayant seulement entendu parler. Le mécontentement général touche 17 % des répondants. Sa popularité baisse de trois points en un mois, atteignant 27 %, après une remontée entre décembre 2024 et avril 2025. Par ailleurs, 68 % des personnes interrogées souhaitent un référendum sur certaines réformes, et seulement 36 % pensent que le président ira jusqu’au bout, contre 58 % en janvier.

