L’accident s’est produit mardi soir, dans un parking de Marck, dans le Pas-de-Calais.

Un accident sur un parking routier

Il était environ 23h mardi soir quand un migrant de 39 ans a été violemment percuté par un camion. L’accident a eu lieu sur un parking de Marck, dans le Pas-de-Calais, selon les informations communiquées par le parquet de Boulogne-sur-Mer et rapportées par le site Francebleu.fr. Le chauffeur venait de faire une pause pour effectuer quelques achats. C’est en redémarrant qu’il a heurté l’homme qui tentait de se cacher sous son véhicule.

Une enquête pour homicide involontaire

D’après les premiers éléments de l’enquête, la victime se serait glissée dans la partie basse du camion. Il tentait de monter à bord pour rejoindre l’Angleterre. Le chauffeur, un ressortissant bulgare âgé de 56 ans, a été placé en garde à vue. Le parquet a ouvert une enquête pour homicide involontaire.

Une route migratoire toujours risquée

Malgré les mesures renforcées autour du port de Calais et de l’accès au tunnel sous la Manche, de nombreux exilés poursuivent leur tentative de traversée. Si les passages clandestins en "small boats" sont de plus en plus fréquents, certains continuent à cibler les camions stationnés sur les aires de repos.