Un fétichiste se faisait passer pour un réflexologue afin de caresser les pieds des victimes. Jeudi 15 mai, il a été condamné à Nice pour 12 agressions sexuelles, dont 8 sur mineurs.

Un prédateur multirécidiviste jugé à Nice

Un quadragénaire accusé de 12 agressions sexuelles, dont 8 sur mineurs, a comparu jeudi 15 mai à Nice, selon le journal Nice-Matin. Les faits se sont déroulés entre septembre 2024 et janvier 2025 sur la Côte d’Azur, rapporte Le Parisien.

Le prévenu, connu pour son fétichisme du pied, se faisait passer pour un réflexologue afin d’approcher ses victimes. Il abordait des femmes près des établissements scolaires ou sur les plages, leur demandant de se déchausser, puis profitait du contact pour se "caresser la voûte plantaire".

Déjà condamné à 12 reprises et incarcéré six fois pour des faits similaires, l’homme présentait un profil particulièrement inquiétant.

Une condamnation et des restrictions

Le tribunal a prononcé une peine de trois ans de prison ferme avec mandat de dépôt, assortie d’un suivi socio-judiciaire pendant dix ans. Le mis en cause a par ailleurs l’interdiction de travailler avec des enfants et de séjourner dans les Alpes-Maritimes pendant cinq ans.

Au micro de Nice Matin, Me Jennifer Salles, l’une des avocates des parties civiles, a décrit "un profil lourd, une lourde pathologie".

Selon elle, toutes ses condamnations l’ont été pour agression sexuelle et "c’est monté crescendo, en puissance". "Ses actes se sont intensifiés avec le temps, il fallait l’empêcher de nuire davantage", a-t-elle renchéri. La décision judiciaire vise à protéger durablement la population de nouveaux agissements.

> A lire aussi : Allemagne : un aventurier fétichiste a coincé son pénis dans des anneaux