Ce samedi 10 mai, Nicolo Scardi, sapeur-pompier volontaire, a été volontaire percuté alors qu’il intervenait pour stopper un rodéo urbain. Il souffre d’un traumatisme crânien et d’un enfoncement thoracique, mais ses jours ne sont plus en danger.

Grièvement blessé ce week-end, Nicolo Scardi, sapeur-pompier volontaire de 38 ans, était plongé dans le coma. Ce samedi, il avait tenté de mettre un terme à un rodéo urbain devant sa caserne et s’était fait percuter. Deux automobilistes de 19 et 20 ans ont été interpellés.

Il souffre d’un traumatisme crânien et d’un enfoncement thoracique, mais son état est stable et ses jours ne sont plus en danger. « Ce pompier lutte encore aujourd’hui pour sa santé. Il faut aujourd’hui laisser à sa famille et ses proches le soin de l’entourer au mieux le plus discrètement possible », a déclaré Emmanuelle Dubée, préfète du département de la Haute-Savoie.