À Nanterre, un enfant de 8 ans a été victime d’une agression pendant qu’il jouait au football avec ses amis. Les assaillants ont pris pour cible le petit garçon en guise de représailles vis-à-vis de son frère aîné.

Un enfant âgé de 8 ans a été victime d’une agression violente à Nanterre, dans la cité Pablo-Picasso, aux alentours de 20h00, heure française, dans la soirée du vendredi 29 septembre. L’agression a été perpétrée par deux jeunes hommes pendant qu’il jouait au football avec d’autres enfants de son âge, selon les informations recueillies par Actu17.

En plus de le frapper, les assaillants ont baissé son pantalon pour l’humilier devant ses amis. Les deux auteurs se sont enfuis, et l’enfant a été immédiatement transporté en urgence relative au centre hospitalier Rives-de-Seine, situé à Neuilly-sur-Seine. Il présentait des ecchymoses au visage et des écorchures.

D’après les premiers éléments, les agresseurs ont agi par vengeance envers le frère aîné de leur cible, avec lequel ils ont des différends. La mère de la victime a décidé de porter plainte.

L’enquête a été confiée au commissariat de Nanterre.

