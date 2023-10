Un homme reconnu coupable d’avoir agressé le maire de la petite commune de Cléry-le-Grand dans la Meuse a été condamné à une peine de douze mois de prison, dont six mois ferme.

"…dans un mauvais jour…"

L’agression du maire de Cléry-le-Grand, qualifiée de "lâche" par le préfet de la Meuse, Xavier Delarue, a été perpétrée par un de ses administrés qui avait mal réagi aux remarques de l’édile concernant l’élimination des déchets, vendredi dernier. L’individu a été condamné lundi 2 octobre par le tribunal correctionnel de Verdun à une peine de douze mois de prison, dont six mois avec sursis. L’élu, 68 ans, explique que le mis en cause lui avait dit : "tu me gonfles". Le retraité relate ensuite, comme le rapportent 20 Minutes et d’autres médias : "j’ai vu qu’il était dans un mauvais jour, qu’il voulait en découdre. Je le tenais à distance avec le bras et il m’a mis un coup de poing".

L’accusé, un agriculteur en conflit présumé avec le maire depuis plusieurs années, prétend que l’élu l’a initialement attaqué verbalement, puis physiquement. Cependant, à l’arrivée des gendarmes sur les lieux, le sexagénaire présentait des blessures, dont une plaie à l’arcade, à la pommette et à la joue, et il a été déclaré en interruption temporaire de travail (ITT) pendant plus de huit jours.

Punition "sévère"

Le ministère public a qualifié le comportement de l’accusé de "intolérable" et a souligné que son casier judiciaire, qui comporte déjà deux condamnations pour des violences en 2016 et 2019, constituait un ensemble d’indices assez significatifs. Par conséquent, il a demandé une punition "sévère", soulignant l’importance de transmettre un message clair à chacun : "on ne frappe pas un élu".

Au départ, vingt-quatre mois d’emprisonnement ferme dont six assortis d’un sursis, avec un maintien en détention, ont été requis contre lui. Au final, il a écopé de douze mois de prison, dont six mois ferme.

