Après le meurtre de Yohan âgé de 26 ans à Saint-Paul il y a quelques jours, la famille du jeune homme accepte de témoigner. Elle rend hommage au jeune homme.

C’est avec le visage fermé et le coeur lourd, après le temps du deuil, que la famille de Yohan âgé de 26 ans prend la parole pour lui rendre hommage et justice. Pour rappel, le jeune homme a été retrouvé mort il y a deux semaines à Saint-Paul. Un couple a été mis en examen et incarcéré pour des faits de meurtre.

« Je ne mange plus, je ne dors plus. Je ne sais plus quoi faire ni penser. C’est vraiment trop dur depuis le décès de mon fils ».

La grande sœur de Yohan est aussi désemparée, malgré des relations parfois compliquées avec son frère, elle ne réalise toujours pas : « On se dit que si ça arrive aux autres, ça n’arrivera pas à nous. Aujourd’hui, c’est notre famille qui est touchée ».

À l’origine du drame un vol de scooter. Le père de Yohan a déjà porté plainte un mois auparavant. Pour lui, c’est un coup monté :

« Il est parti au front de mer avec une bagarre. Il y a eu un complot envers mon fils »

« Si on a fait appel à un avocat aujourd’hui, c’est pour rendre à mon frère sa dignité et aussi justice ».

Pour l’avocat de la famille, la préméditation du geste ne fait aucun doute : « C’est un guet-apens, ils ont heurté la victime. Il était par terre et ils ont donné des coups de pieds pour l’achever. Ils ont ensuite maquillé le meurtre en accident pour simplement un vélo-moteur. »

Vendredi dernier, trois hommes et une femme ont été placés en détention provisoire pour assassinat, complicité d’assassinat, non-assistance à personne en danger et modification de la scène de crime.

Toute la famille de Yohan espère que la justice sera rendue au plus vite.

