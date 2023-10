Plusieurs lycées normands ont été visés par des menaces d’attentats. Le parquet a requis une peine de deux ans d’emprisonnement, dont un an assorti d’un sursis probatoire contre un jeune homme de 18 ans.

Il avait 17 ans au moment des faits

Le parquet de Rouen a indiqué que le tribunal pour enfants de la ville a condamné un adolescent de 18 ans à une peine de 15 mois de prison avec sursis jeudi 12 octobre. Ce jeune homme, âgé de 17 ans au moment des faits, a perpétré des menaces d’attentats contre des établissements scolaires, relate BFMTV. Il a été placé en détention provisoire fin septembre dans l’attente du procès.

Plus de 19 600 personnes évacuées

Le procureur de la République de Rouen Frédéric Teillet a souligné auprès de la presse française que durant l’audience, le parquet a requis une peine de deux ans d’emprisonnement, dont un an assorti d’un sursis probatoire. La justice a pourtant prononcé une peine légèrement en dessous des réquisitions. Lors d’une conférence de presse fin septembre, le magistrat a précisé que les faits reprochés à ce lycéen "ont provoqué 24 évacuations concernant 16 établissements, soit un total de 19 613 personnes, mobilisant 161 policiers pour leur sécurisation et la levée de doute". Selon cette même source, le mis en cause a été déjà condamné à deux reprises notamment pour des faits d’appels téléphoniques malveillants.

