Un terrible drame s’est produit près d’une cascade dans une forêt de Fort-de-France, en Martinique. Une femme de 20 ans a perdu la vie et une autre portée disparue après une brusque montée des eaux.

Drame en pleine randonnée à Fort-de-France

Une montée soudaine des eaux a surpris un groupe de sept randonneurs près d’une cascade dans une forêt de Fort-de-France (Martinique), placée en vigilance jaune pour orages.

Comme le rapporte Le Figaro, une femme de 20 ans a été retrouvée en arrêt cardiaque vers 22 heures, et n’a pu être réanimée. Une autre jeune femme, âgée de 19 ans, restait introuvable lors de l’interruption des recherches vers 1 heure du matin. C’est une troisième victime, elle aussi âgée de 19 ans et blessée à la tête, qui a pu donner l’alerte après avoir repris connaissance. L’accident s’est produit mardi 13 mai en fin de journée, alors que les conditions météorologiques se dégradaient rapidement dans la région, précise TF1.

Mobilisation massive des secours

Selon le service d’incendie et de secours, 45 sapeurs-pompiers de Martinique ont été mobilisés avec le groupement d’intervention en milieux périlleux et des policiers du RAID. Pour appuyer les recherches, "des drones avec vision infrarouge ainsi que l’hélicoptère de la sécurité civile ont été déployés", a précisé la préfecture.

Malgré l’élargissement de la zone de recherche et l’usage de moyens technologiques, les secours ont dû faire face à une visibilité réduite et à des conditions météo très difficiles. Les opérations doivent reprendre ce mercredi matin.

