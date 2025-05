Deux nouveaux meurtres ont été commis à Fort-de-France le week-end dernier. La police s’inquiète de la situation actuelle en Martinique.

Une série meurtrière qui se poursuit

Le bilan de 2025 grimpe avec neuf homicides. Depuis le 1er janvier, neuf personnes ont perdu la vie dans des circonstances violentes en Martinique. Le dernier drame a eu lieu dimanche soir, à Fort-de-France, où un homme a été tué à l’arme blanche. La veille, un autre individu avait été abattu par balle dans le quartier de Volga-Plage. Ces événements, survenus à quelques heures d’intervalle, illustrent l’escalade des violences sur l’île, rapporte La1ere.francetvinfo.fr.

Les forces de l’ordre débordées

Face à la hausse des homicides, les policiers expriment leur inquiétude. Ils manquent de moyens pour mener des enquêtes efficaces et rapides. Selon Thierry Baucelin, représentant du syndicat Alliance Police nationale, les services d’investigation sont sous pression constante. Le manque de personnel et de ressources rend les missions quotidiennes plus complexes, laissant de nombreuses affaires en suspens.

Des causes profondes à analyser

Les autorités pointent également des problèmes structurels. L’éducation, le cadre familial, l’aménagement urbain et la précarité sont évoqués comme des facteurs aggravants. En 2024, 24 homicides ont été recensés sur l’île, dont 17 par arme à feu. Ce chiffre place la Martinique parmi les territoires les plus touchés par ce fléau en France, juste après la Guyane et la Guadeloupe.