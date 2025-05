Les violences récentes survenues à Fort-de-France ont provoqué une vive réaction au Sénat. Bruno Retailleau annonce de nouveaux moyens pour endiguer les trafics en Martinique.

Inquiétude exprimée au Sénat

Le sénateur martiniquais Frédéric Buval a interpellé Bruno Retailleau mercredi au sujet de l’insécurité croissante dans les Antilles. Il évoque le triple homicide de Fort-de-France et dresse un constat alarmant. "La sidération est générale en Martinique, car la situation sécuritaire devient de plus en plus préoccupante aux Antilles", a-t-il déclaré sur le récit de La1ere.franceinfo.fr. Pour justifier ses craintes, il a souligné que douze meurtres ont été recensés en Martinique depuis le début de l’année. Micheline Jacques, sénatrice de Saint-Barthélemy, rappelle également les récentes violences à Saint-Martin, en Guadeloupe et en Guyane. Les élus s’accordent à pointer du doigt l’ampleur du trafic de drogue et d’armes dans la région.

Pression constante sur l’État

Les parlementaires exigent des réponses concrètes pour faire face à la montée des réseaux criminels. Frédéric Buval insiste sur la place stratégique de la Martinique dans les circuits de drogue à destination de l’Europe. Il dénonce un sentiment d’abandon de la part de l’État, alimenté par une criminalité de plus en plus visible. Micheline Jacques interroge également sur les mesures mises en œuvre pour freiner la circulation des armes dans les territoires ultramarins. "De quels moyens disposez-vous et quelles mesures aviez-vous prises pour empêcher la circulation d’armes dans les outre-mer caribéens et d’une manière générale dans les Outre-mer ?", a interpellé la sénatrice de Saint-Barthelemy.

Plan d’action musclé

Face à ces interpellations, le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau promet un renforcement immédiat des moyens. Trois mille sept cents policiers et gendarmes sont déjà mobilisés, mais le dispositif s’élargit. "Nous allons déployer trois bateaux supplémentaires, 140 gendarmes et à l’automne, nous aurons un drone de longue portée et deux radars de surveillance", a détaillé le locataire de la place Beauvau. Un drone longue portée et deux radars seront opérationnels dès l’automne. Côté aéroport, un contrôle systématique des passagers est prévu. Enfin, un scanner mobile permettra d’inspecter les conteneurs au port. Le ministre assure que d’autres actions suivront.

