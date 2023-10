Les méfaits se sont produits dans le 8e arrondissement de Marseille. Le responsable du département sécurité de La Poste a déposé une plainte. L’employé a revendu le contenu des colis sur Vinted.

La Poste dépose une plainte

Plusieurs colis contenant des téléphones, des cosmétiques, des chaussures de marques ou encore des équipements électroménagers sont subtilisés avant leur distribution à Marseille. Le responsable du département sécurité de La Poste a ainsi déposé une plainte auprès de la police pour des faits de vols. Comme le relate Le Figaro, ces méfaits se sont produits dans le 8e arrondissement de la ville. Les enquêteurs ont ainsi privilégié la piste d’un voleur maison.

Un employé modèle

Les vols ont soudainement diminué après le dépôt de plainte avant de se reprendre à une fréquence encore plus régulière au mois de mai 2021. Les forces de l’ordre ont ainsi suspecté un employé travaillant dans le centre de tri comme collecteur de colis depuis plusieurs années. Cet employé modèle a été mis sous surveillance entre juillet 2022 et septembre 2023 et s’est révélé être un véritable voleur en série. Il a subtilisé une trentaine de colis pour un préjudice de plus de 8 000 euros ainsi que plus de 1 000 euros de carnets de timbres.

Six mois d’emprisonnement

Lors de son interpellation, le postier a essayé de fausser compagnie aux policiers avec un paquet contenant près de 33 000 euros en petites coupures. Après les perquisitions, plus de 34 000 euros en liquide et 160 objets ont été finalement saisis à son domicile, d’après une source policière.

Le mis en cause a reconnu les vols pendant sa garde à vue. Contacté par Le Figaro, le parquet de Marseille a confirmé sa condamnation à une peine de 6 mois d’emprisonnement. Cette peine est assortie d’un sursis probatoire de deux ans avec obligations de se soumettre à des soins et d’indemniser les victimes des vols.

