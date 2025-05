Les faits se sont déroulés ce dimanche à Saint-Brévin-les-Pins (Loire-Atlantique)

Un sexagénaire armé, habitant à Saint-Brévin-les Pins, dans le Loire-Atlantique a menacé de mort une de ses voisines, dimanche après-midi. Il s’est ensuite retranché chez lui pendant 30 heures. Il aura fallu l’intervention du GIGN et plusieurs heures de négociations pour maitriser l’individu. Les forces de l’ordre ont fait usage de grenades de désencerclement et de gaz lacrymogènes pour pousser le forcené à sortir.

Les gendarmes qui tentaient de pénétrer dans son appartement ont fait face aux tirs du forcené. Il a finalement été interpellé, lundi soir, vers 23h (heure locale), selon la préfecture.

Le forcené serait un individu "instable, menaçant, dépressif, agressif" et aurait régulièrement agressé les riverains. Edouard, un habitant du quartier note que "Depuis la mort de sa mère, il a dévissé, et comme il ne se soigne pas, il entretient sa folie et nous, on vit un enfer". Il fait déjà l’objet de plusieurs mains courantes.