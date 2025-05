La tension monte entre Kylian Mbappé et son ancien club, le Paris Saint-Germain, sur fond de litige financier important.

Le PSG contre-attaque !

Selon Foot Mercato, le PSG a décidé de contre-attaquer après la saisie conservatoire de 55 millions d’euros obtenue par Mbappé en avril, correspondant à des salaires et primes non versés. Le club de la capitale estime que cette démarche repose sur des bases insuffisantes et a saisi la justice pour demander la levée de cette saisie.

Mais surtout, le PSG va plus loin et réclame désormais 98 millions d’euros à son ancien numéro 7. Le club accuse Mbappé de « manœuvres dilatoires » ayant causé un préjudice financier considérable. L’avocat du club, Me Renaud Semerdjian, affirme que cette contre-attaque vise à faire reconnaître le tort causé par le joueur à l’institution parisienne.

L’audience est prévue le 26 mai devant le tribunal judiciaire de Paris.