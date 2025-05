Après l’affaire David Balland, un membre de la famille, d’un homme ayant fait fortune dans les cryptomonnaies qui a été victime d’un rapt en plein Paris.

La victime a été récupérée saine et sauve après deux jours de séquestration. Une rançon de plusieurs millions d’euros était exigée. L’opération de sauvetage a permis l’arrestation de quatre personnes.

Un enlèvement rapide et organisé

Selon les informations relayées par Le Huffington Post, un homme a été kidnappé le jeudi 02 mai vers 10h30 dans le 14ᵉ arrondissement de Paris. Selon des témoins et une source policière, quatre individus cagoulés ont perpétré l’enlèvement. Ils agissent en pleine rue et forcent la victime à monter dans un fourgon de livraison. Très vite, les enquêteurs s’aperçoivent qu’il s’agit du père d’un homme ayant bâti sa richesse dans les cryptomonnaies.

Une rançon a été réclamée. Selon Le Parisien, les ravisseurs demandent entre 5 et 7 millions d’euros par virement. Le parquet de Paris confirme une demande élevée, sans en préciser le montant exact. La victime est retenue dans un logement situé dans l’Essonne. Il présente des blessures, selon une source proche du dossier, un doigt lui a été coupé.

Une intervention rapide de la BRI

Le samedi 4 mai, vers 21h00, la Brigade de recherche et d’intervention (BRI) donne l’assaut. À la suite de cette action, l’otage a pu retrouver la liberté. L’homme est pris en charge par les secours. Le lieu de détention a été localisé grâce à une enquête qualifiée « d’anthologie » par une source policière. Quatre suspects ont été appréhendés sur les lieux. Ils sont placés en garde à vue.

La femme du monsieur a révélé que sa famille était sujet à des menaces. Le père et le fils s’occupent de la gestion d’une société de marketing en cryptomonnaies installée à Malte. Une enquête a été lancée pour enlèvement, séquestration, extorsion avec arme et association de malfaiteurs. Plusieurs services sont mobilisés : la BRB, la police judiciaire, la BRI et la BL2C.

Une série noire dans le secteur crypto

Cette affaire rappelle celle de David Balland, cofondateur de l’entreprise Ledger. Le 21 janvier, lui et sa compagne sont enlevés à Méreau, dans le Cher. Séquestré à Châteauroux, il est libéré le 22 janvier. Sa compagne a été trouvée en Essonne. Neuf personnes ont été mises en examen.

Début janvier, le père d’un influenceur crypto basé à Dubaï a subi un kidnapping. Il a été repéré dans le coffre d’un véhicule près du Mans. Les demandes de rançon dans ce milieu se multiplient.