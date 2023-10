Un collège en Isère a reçu une alerte à la bombe, l’établissement a pris la décision d’évacuer les élèves.

Les alertes à la bombe dans les écoles se sont succédées, ces derniers temps. Le mardi 3 octobre, un mail a été envoyé à l’administration du collège Robert-Doisneau localisé à L’Isle-d’Abeau en Isère.

"Ils ont des bombes sous ma protection" menace le corbeau

Le courrier indiquait que des bombes se trouvaient à proximité de l’établissement. "Des hommes à moi sont pas loin de votre collège dans L’Isle-d’Abeau. Ils ont des bombes et sont sous ma protection", annonce le mail. Le Dauphine Libéré a eu la possibilité de lire le mail et son contenu informait sur un attentat terroriste avec des détails édifiants :

"Bien le bonjour, je me présente en tant que hacker, des comptes ENT ont été piratés. Je vous fais cette annonce pour vous dire que je vais faire un attentat terroriste. Celui-ci n’est qu’un avertissement. Faites évacuer l’établissement. Je ne répéterai pas 2 fois. J’ai plus de 130 comptes dans ce collège. Des hommes à moi sont pas loin de votre collège dans L’Isle-d’Abeau. Ils ont des bombes et sont sous ma protection".

L’établissement a appelé les autorités

Le collège n’a pas pris à la légère l’alerte à la bombe. L’alarme "confinement" a été activée et les élèves ont été déplacés dans un lieu sécurisé. Au même moment, les gendarmes et des spécialistes de déminage ont débarqué sur les lieux.

Ils ont passé au peigne fin les moindres recoins autour de l’établissement. Une fois les vérifications finies, aucune trace de bombe n’a été repérée. Les enquêteurs pensent à un canular de la part des collégiens. La plupart du temps, ils sont motivés par l’idée de manquer quelques heures de cours.

Le lendemain, la situation est revenue à la normale, les adolescents ont pu revenir à l’école et suivre les cours.