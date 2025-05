Une famille endeuillée a transporté à pied le corps de son père décédé sur plusieurs centaines de mètres.

500 mètres à pied avec le cercueil

Le 27 mars, un homme de 74 ans est décédé à son domicile, situé dans un secteur isolé de la commune de Sales, située dans le département de la Haute-Savoie en région Auvergne-Rhône-Alpes. Sa maison, perchée sur les hauteurs, est reliée au reste du village par un chemin rural étroit et difficile d’accès. Selon les informations du Dauphiné Libéré, rapportées par le site 20minutes.fr, ce sentier, fermé depuis plus d’un an à cause d’un effondrement partiel, ne permet plus la circulation des véhicules.

Face à l’impossibilité pour les pompes funèbres de rejoindre le domicile, les proches du défunt, dont sa fille, son frère ont porté eux-mêmes le corps sur environ 500 mètres jusqu’au corbillard.

La mairie réfute toute négligence

La fille du défunt reproche à la municipalité d’avoir laissé la voie inaccessible trop longtemps. Le maire, Yohann Tranchant, affirme que la commune a été présente et à l’écoute. Il déplore l’issue de cette affaire, mais précise que ce type de chemin ne relève pas des obligations communales.

Selon lui, le bâtiment concerné est un ancien moulin transformé sans autorisation. Il rappelle qu’aucun permis n’a été délivré pour cette habitation, et qu’une décision de justice a condamné l’ancien propriétaire à des travaux de remise en état.