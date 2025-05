Mardi 6 mai, une sexagénaire a été retrouvée morte à son domicile en Haute-Saône. Inconscient, son fils est décédé peu après.

Le procureur de Vesoul (Haute-Saône), Arnaud Grécourt, a affirmé mardi que deux personnes ont été retrouvées mortes dans la commune. Il s’agit d’une femme dans la soixantaine et de son fils, âgé d’une quarantaine d’années.

Inquiet de ne pas avoir vu la sexagénaire depuis un certain temps, le maire a avisé les autorités. Les gendarmes se sont alors rendus à son domicile. Sur place, ils ont fait une découverte macabre. La dame a été retrouvée sans vie dans son lit. Selon l’information relayée par les médias, elle est vraisemblablement morte depuis un certain temps. Son corps était déjà en état de décomposition et dégageait une forte odeur.

L’équipe y a également trouvé le fils de la défunte. Celui-ci était inconscient, mais est également décédé peu de temps après. La cause de leur mort est encore à confirmer, mais il semble que le gaz était ouvert dans cette habitation, rendant l’atmosphère irrespirable. Une enquête a été ouverte et une autopsie est prévue dans la semaine.

Sources : Ouest France, France Bleu



