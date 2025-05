La violence antisémite a frappé sans prévenir dans la petite commune d’Anduze (Gard). Un septuagénaire a été brutalement pris pour cible alors qu’il nourrissait simplement des chats dans la rue.

"Ah t’es juif !"

Mercredi soir, un homme juif de 70 ans a été agressé par un individu alcoolisé à Anduze (Gard) alors qu’il nourrissait des chats dans la rue. Il portait une kippa et un tsitsit. L’assaillant l’aurait abordé avec un ton menaçant pour lui demander de l’argent, mais le septuagénaire a refusé. L’homme aurait insulté ce dernier en s’écriant "Ah t’es juif !", avant de le frapper violemment dans le dos.

"Sale juif"

L’individu aurait ensuite asséné plusieurs coups de pied au septuagénaire, tout en répétant une injure antisémite à de nombreuses reprises. Il aurait traité la victime de "sale juif" devant des témoins. Submergé par la honte et la peur, le septuagénaire aurait essayé de dissimuler sa kippa, mais une dame lui aurait dit de la remettre. Il a été conduit à l’hôpital.

Une agression "totalement gratuite, ignoble et lâche"

L’auteur présumé de l’agression, un homme de 45 ans sans emploi et déjà connu de la justice, a été arrêté le lendemain matin. Il a été placé en garde à vue pour violences et injures à caractère antisémite. Le procureur a qualifié l’agression de "totalement gratuite, ignoble et lâche".

Sources : Midi Libre, BFMTV



