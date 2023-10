Dans la nuit du samedi 30 septembre au dimanche 1er octobre, un prisonnier du centre pénitentiaire de Fresnes, qui avait été admis à l’hôpital du Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne), s’est échappé. Il ne portait qu’un caleçon et une chemise d’hôpital.

Selon des sources policières au Figaro confirmant les informations du Parisien, un détenu du centre pénitentiaire de Fresnes, qui avait été hospitalisé au Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne), s’est échappé dans la nuit du samedi 30 septembre au dimanche 1er octobre, un peu avant 1 heure du matin (heure française). À ce moment-là, L’individu était alors déchaussé et portait uniquement un caleçon ainsi qu’une blouse d’hôpital. Il fait toujours l’objet d’une recherche active ce dimanche matin. Le parquet de Créteil a ouvert une enquête pour évasion.

Mohamed A., âgé de 26 ans et résidant à Marseille, est en détention provisoire pour des accusations de trafic de stupéfiants et d’association de malfaiteurs, d’après les informations fournies par le parquet. Samedi soir, il a été extrait de sa cellule et transporté à l’hôpital, où il a été attaché au lit, sans toutefois faire l’objet d’une surveillance.

L’individu a été repéré sur le chantier de l’hôpital après son évasion. Malgré la mobilisation d’équipes cynophiles, aucune trace de lui n’a été trouvée. Selon Le Figaro, le fugitif souffrirait de schizophrénie, ce qui le rend "dangereux".

Par ailleurs, mi-septembre, deux détenus de la prison de Fleury-Mérogis, située dans l’Essonne, avaient réussi à s’échapper lors d’une sortie en forêt de Fontainebleau. L’un des deux individus a été appréhendé dans la soirée du mercredi 27 septembre en banlieue parisienne, à Pantin, où il était en train de vendre des stupéfiants sur un lieu de trafic.

