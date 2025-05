Le 18 mai 2025, Lucas Marie, un jeune apprenti mécanicien de 17 ans, est décédé des suites d’un accident survenu sur son lieu de travail.

Originaire de Saône-et-Loire, Lucas était passionné de mécanique et très apprécié de son entourage. Le vendredi 16 mai dernier, il a été grièvement blessé sur son lieu de travail. Il a été écrasé sous une poutre métallique de 500 kg. Hospitalisé en urgence à l’hôpital de Lyon Sud, il est décédé deux jours plus tard des suites de ses blessures.

Un jeune homme passionné et travailleur

Originaire de Saône-et-Loire, Lucas était passionné de mécanique et très apprécié de son entourage. Il était reconnu pour son sérieux. Engagé dans un apprentissage, il se distinguait par sa motivation et son engagement. Ses proches et collègues le décrivent comme un jeune homme souriant, respectueux et toujours prêt à aider.

Une enquête en cours

Les circonstances précises de l’accident sont encore en cours d’investigation. Les autorités compétentes ont ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de ce drame.