Ce dimanche 18 mai, Guillaume Jarry, sapeur-pompier volontaire de 28 ans, est décédé dans un accident de la route durant son service. Les pompiers des Alpes-de-Haute-Provence sont en deuil.

Guillaume Jarry est tragiquement décédé ce dimanche. Le jeune sapeur-pompier a perdu la vie dans un accident pendant son service. Le jeune homme de 28 ans se rendait à la caserne pour encadrer la formation du brevet national des jeunes sapeurs-pompiers. De nombreux hommages lui sont rendus sur les réseaux sociaux.

"Ce drame soudain et terrible bouleverse profondément l’ensemble des femmes et hommes de notre corps départemental des Alpes-de-Haute-Provence. Guillaume était un camarade particulièrement engagé, respecté de tous et très attaché à la grande famille des sapeurs-pompiers", écrit la page pompiers 04.