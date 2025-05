Les enfants ont erré seules pendant plusieurs heures avant de retrouver un adulte.

Le car repart sans deux écolières

Les faits se sont produits le jeudi 15 mai dans le Doubs. Les élèves de CM2 s’étaient rendus à Audincourt pour assister à une séance de cinéma. À la sortie du film, le groupe scolaire est remonté dans le car, mais deux jeunes filles sont restées sur place. Selon les informations rapportées par France 3 et relayées par le site 20minutes.fr, le véhicule est reparti sans s’apercevoir de leur absence.

Quelques minutes plus tard, la mère d’une des élèves reçoit un appel de l’école. "On a une mauvaise nouvelle pour vous, on a oublié votre fille au cinéma", lui annonce l’établissement. Choquée, elle tente de comprendre comment un tel oubli a pu se produire. L’autre famille apprend la nouvelle dans des conditions similaires.

Des parents en état de choc

Les deux enfants n’ont pas su quoi faire immédiatement. Elles ont marché plusieurs heures dans la zone commerciale voisine du cinéma. Finalement, elles ont réussi à rejoindre le domicile du père d’une des fillettes, à Taillecourt. Elles y ont été retrouvées, saines et sauves, trois heures après les faits.

La mère d’Aya raconte avoir vécu un choc émotionnel. "S’il lui était arrivé quelque chose, je ne m’en serais pas remise", confie-t-elle. Les deux familles ont décidé de porter plainte contre l’école. Elles estiment que la sécurité des enfants a été gravement compromise.

> Toute l’actualité en France sur LINFO.re