Vendredi 23 mai, la cour d’assises du Loiret a tranché dans le dossier du décès du petit Loïc, un nourrisson de 9 mois mort à Ladon (Loiret) en 2021.

À l’issue de quatre journées de débats devant la cour d’assises du Loiret, la mère a été déclarée non coupable des faits reprochés. Elle était poursuivie pour violences régulières et coups ayant entraîné la mort. Le jury a retenu l’ensemble des charges contre l’ancien compagnon, jugé responsable. Le 19 juillet 2021, Loïc, neuf mois, a perdu la vie après un traumatisme crânien. L’enfant, retrouvé inanimé dans son lit, avait déjà subi plusieurs blessures : des contusions, un choc crânien antérieur et une fracture au bras jamais soignée.

Durant les audiences, chacun des deux accusés a imputé les faits à l’autre. Ces éléments ont été rapportés par ICI Orléans, cité par Franceinfo.

> Voir plus de faits divers en France sur LINFO.re