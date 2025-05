Une opération internationale a permis de stopper un trafic inédit entre le Québec et la France. Dix suspects, dont sept arrêtés en région parisienne, sont accusés d’avoir importé trois tonnes de cannabis en quelques mois.

Un trafic de drogue venu du Canada

C’est une grande première en France. Début mai, une action coordonnée des forces de l’ordre françaises et canadiennes a ciblé un réseau criminel d’origine canadienne. Ce dernier est soupçonné d’avoir fait passer trois tonnes d’herbe de cannabis par voie aérienne, dissimulées dans des cargaisons à destination de l’aéroport de Roissy. Pour la première fois, une enquête prouve la présence d’un réseau structuré venant du Canada, selon l’Office anti-stupéfiants. "Le cannabis vient en général d’Espagne, le cannabis provenant du Canada est une sorte de nouveauté. Jamais une enquête n’a démontré l’existence d’un réseau organisé au Canada, c’est la première fois sur le territoire national", s’étonne Dimitri Zoulas, contrôleur général de police et chef de l’OFAST sur le récit de Tf1 Info.

Une méthode bien organisée

Les enquêteurs ont découvert que les trafiquants utilisaient des vols cargo depuis Montréal, tous les quinze jours, depuis octobre dernier. Pour échapper aux contrôles, ils avaient usurpé l’identité d’une société textile. Les ballots de cannabis étaient dissimulés parmi des cartons de linge de maison. Une fois arrivés à Roissy, les produits étaient stockés dans un entrepôt à Argenteuil, en région parisienne. Dix suspects ont été arrêtés simultanément par les autorités, des deux côtés de l’Atlantique.

La France, une cible rentable

La France a été choisie comme marché prioritaire en raison de la forte demande pour un cannabis de qualité. ? "Il y a une forte demande en France pour de l’herbe de cannabis qui répond à des standards de qualité. Le prix du produit est beaucoup plus cher et si le produit est beaucoup plus cher, la marge de l’organisation criminelle, l’aspect lucratif sera bien plus profitable pour une telle organisation", explique Jacque Croly, chef du pôle opérationnel de l’OFAST. Selon les chiffres officiels, plus de 101 tonnes de cannabis ont été saisies en 2024. Cette drogue reste la plus consommée dans l’Hexagone, avec plus de cinq millions d’usagers réguliers.

