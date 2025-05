Âgés d’une vingtaine d’années, deux hommes ont écopé de 30 ans de réclusion pour le meurtre d’un mineur de 16 ans, survenu en janvier 2021 dans un contexte de tensions territoriales à Bordeaux.

Vendredi 23 mai, la cour d’assises de la Gironde a condamné deux jeunes hommes à 30 ans de réclusion pour le meurtre d’un adolescent de 16 ans, tué en janvier 2021 à Bordeaux. Ce règlement de comptes s’inscrivait dans un contexte de rivalité entre quartiers. Les accusés, Abdoulhadre S. (25 ans) et Marwan S. (24 ans), ont écopé d’une peine assortie d’une période de sûreté. Le conducteur, Yassine S., a reçu 25 ans, rapportent les médias nationaux comme Franceinfo. Cinq autres prévenus ont été jugés pour complicité ou participation, avec des peines allant de un an avec sursis à huit ans. La fusillade avait blessé quatre autres personnes.

Tensions

Après plus de dix heures de délibération, les proches de la victime ont accueilli le verdict avec émotion. La mère et le beau-père ont évoqué un soulagement et appelé au calme. Leur avocat a salué une décision qui, sans réparer, témoigne d’une écoute. La défense, en désaccord, a immédiatement annoncé un recours, relate TF1Info. Me Christian Blazy, représentant trois accusés, a dénoncé une peine trop sévère en l’absence de preuve directe. L’accusation s’appuyait sur la téléphonie, les témoignages et certains achats. L’atmosphère du procès est restée tendue. Des témoins ont fait part de pressions. Plusieurs ont gardé le silence, d’autres ont refusé de comparaître.

